Амир Хан намерен завершить карьеру Брука
«Обидчик» Брука помогает Хану готовиться к бою против соотечественника
Поединок Хан – Брук состоится 19 февраля
18:47
Фото: BBC
Британский боксер Амир Хан (34-5, 21 КО) продолжает подготовку к бою против соотечественника Келла Брука (39-3, 27 КО). Помогает ему в этом чемпион мира WBO в полусреднем весе и один из лучших бойцов независимо от весовых категорий Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО).
В частности, Кроуфорд подержал Хана на лапах:
Интересно, что ранее Кроуфорд побеждал и Брука, и Хана.
Напомним, бой Хан – Кроуфорд состоится 19 февраля в Манчестере.
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