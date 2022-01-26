«Обидчик» Брука помогает Хану готовиться к бою против соотечественника

Поединок Хан – Брук состоится 19 февраля

Фото: BBC

Британский боксер Амир Хан (34-5, 21 КО) продолжает подготовку к бою против соотечественника Келла Брука (39-3, 27 КО). Помогает ему в этом чемпион мира WBO в полусреднем весе и один из лучших бойцов независимо от весовых категорий Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО).

В частности, Кроуфорд подержал Хана на лапах:

Интересно, что ранее Кроуфорд побеждал и Брука, и Хана.

Напомним, бой Хан – Кроуфорд состоится 19 февраля в Манчестере.