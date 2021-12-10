«Он почти отправил меня на пол в последнем раунде». Спустя годы Салидо признал силу Ломаченко

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Бывший чемпион мира Орландо Салидо, который в 2014 году победил Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), поделился мнением о предстоящем бое украинца против Ричарда Комми (30-3, 27 КО). Слова мексиканца приводит ESPN:

Комми нужно драться грамотно, двигаться, пытаться быстрее выбрасывать удары, не позволить Ломаченко войти в ритм. Самое главное – ему нужно быть идеальным, поскольку у Ломаченко много ресурсов. С ним нельзя ошибаться, ведь он увидит ошибки и воспользуется ими. Комми склонен опускать левую руку. Это преимущество для Ломаченко, но я надеюсь, что Ричард исправил эту ошибку. Если нет, то это будет плохая ночь для него.

Комми необходимо быстро начать. Со старта и до последней секунды Ричард должен пытаться выигрывать раунд за раундом. Надо сделать необходимую работу, быть активным. Только так он может победить.

Ломаченко победит нокаутом или решением судей. Я не уверен, может ли он нокаутировать Комми, но Василий одержит победу».