«Он почти отправил меня на пол в последнем раунде». Спустя годы Салидо признал силу Ломаченко
Бывший чемпион мира Орландо Салидо, который в 2014 году победил Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), поделился мнением о предстоящем бое украинца против Ричарда Комми (30-3, 27 КО). Слова мексиканца приводит ESPN:
«Ломаченко не следует слишком долго ждать, чтобы решить, что он хочет делать в бою, поскольку в его арсенале много инструментов. Иногда Ломаченко не включает агрессию до середины поединка, а потом бой ускользает, как это было с Теофимо Лопесом. Василий – отличный бодипанчер. Он должен использовать хук по печени – это очень сильный удар. В нашем бою он поймал меня им несколько раз и почти отправил в нокдаун в последнем раунде.
Комми нужно драться грамотно, двигаться, пытаться быстрее выбрасывать удары, не позволить Ломаченко войти в ритм. Самое главное – ему нужно быть идеальным, поскольку у Ломаченко много ресурсов. С ним нельзя ошибаться, ведь он увидит ошибки и воспользуется ими. Комми склонен опускать левую руку. Это преимущество для Ломаченко, но я надеюсь, что Ричард исправил эту ошибку. Если нет, то это будет плохая ночь для него.
Комми необходимо быстро начать. Со старта и до последней секунды Ричард должен пытаться выигрывать раунд за раундом. Надо сделать необходимую работу, быть активным. Только так он может победить.
Ломаченко победит нокаутом или решением судей. Я не уверен, может ли он нокаутировать Комми, но Василий одержит победу».
Накануне боксеры прошли официальную церемонию взвешивания.
Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. На сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.
Накануне украинец дал большое и очень нехарактерное для себя интервью, в котором прошелся по всем топам легкого веса.
Напомним, в бою против Комми Ломаченко поддержит чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.
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