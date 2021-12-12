Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него. Почему так произошло?
Обиды забыты? Редкач поздравил Ломаченко после победы
Василий уверенно перебоксировал Ричарда Комми
12:55
Иван Редкач / фото - Instagram боксера
Сегодня, 12 декабря, на легендарной арене Madison Square Garden завершился вечер бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank, в главном событии которого экс-чемпион трех весовых категорий, украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) победил бывшего чемпиона IBF, ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО).
Одиозный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в своем Instagram обратился к Василию, поздравив соотечественника с уверенной победой.
«Спасибо, Вася. Хороший был бой. С возвращением тебя».
Напомним, Ломаченко не взял с собой в ринг флаг Украины – отпраздновал победу без него.