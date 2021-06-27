Это высокое искусство. Полное видео боя Ломаченко – Накатани
Обиды забыты? Редкач с ретро-фото поздравил Ломаченко после уверенной победы над Накатани
Лома в девятом раунде нокаутировал японца
14:00
Иван Редкач / Фото: Thriller
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в своем Facebook поздравил соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) после победы над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).
С возвращением. Поздравляю, Василий Ломаченко.
Видео нокаута в поединке Ломаченко – Накатани и статистика ударов боя.
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