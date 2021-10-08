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Обнародована дата поединка Райан Гарсия – Джозеф Диас
Бой в легком дивизионе состоится в Лос-Анджелесе
8 октября 09:41
Джозеф Диас и Райан Гарсия / Фото - badlefthook.comВременный чемпион WBC в легком дивизионе Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) и американский проспект Райан Гарсия (21-0, 18 КО) договорились о проведении очного боя.
Поединок состоится 27 ноября в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщает ESPN.
У Гарсии был запланирован на 9 июля бой с Хавьером Фортуной, но снялся с боя из-за проблем с психическим здоровьем.
Однако Диас заменил Гарсию и победил Фортуну единогласным решением судей. В этом поединке Диас завоевал временный чемпионский титул WBC.
Поединок возглавит шоу от Golden Boy и будет транслироваться на DAZN.
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