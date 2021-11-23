Амир Хан назвал сроки возвращения в ринг и возможного соперника
Объявлена возможная дата поединка Брук – Хан
Британское противостояние может состояться в Манчестере
23 ноября 21:33
Хан и Брук / Фото - fightnews.infoСтала известна возможная дата поединка между экс-чемпионом мира в двух дивизионах Амиром Ханом (34-5, 21 КО) и экс-обладателем титула в полусреднем весе Келлом Бруком (39-3, 27 КО).
Противостояние может состояться 19 февраля в Манчестере (Великобритания). Об этом сообщает BoxingNews24.
Напомним, Брук свой последний поединок провел в ноябре 2020 года, проиграв техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду.
Что касается Хана, то он не боксировал с июля 2019 года. Ранее Брук подтвердил организацию поединка со своим соотечественником.
Комментарии 0