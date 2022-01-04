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Обновился рейтинг WBA: лучший среди украинцев – Ломаченко, занимающий четвертое место

Сергей Деревянченко больше не в топ-15
Бокс Профессиональный бокс
16:24
Обновился рейтинг WBA: лучший среди украинцев – Ломаченко, занимающий четвертое место
Фото: Facebook Василий Ломаченко

Всемирная ассоциация бокса (WBA) обновила рейтинги.

Без учета чемпионов, лучшим среди украинцев является Василий Ломаченко, который занимает четвертое место в легком весе. А вот бывший трехкратный претендент на титул чемпиона мира Сергей Деревянченко рейтинг WBA покинул. Ранее он занимал 14 место.

Помимо этого отметим, что в полулегком весе в топ-15 вошел Арноль Хегай, который недавно закрыл единственное поражение в карьере. Хегай занял 15 место. В свою очередь, в полусреднем весе на 10-й строчке располагается Тарас Шелестюк, а во втором легчайшем весе Олег Довгун идет шестым.

Полный рейтинг смотрите по ссылке.

Напомним, у Украины есть два чемпиона мира по версии WBA: в супертяжелом весе – Александр Усик, во втором легчайшем – Артем Далакян.

Сергей Остапенко
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Теги

WBA Василий Ломаченко Арнольд Хегай Сергей Деревянченко Артем Далакян Александр Усик

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