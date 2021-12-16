Обновленный рейтинг ESPN: Ломаченко выше Камбососа, Усик – лучший супертяж планеты

На вершине списка Сауль Альварес

Фото: Facebook Александра Усика

Обновился рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий по версии ESPN.

Оба украинских боксера Василий Ломаченко и Александр Усик показали прогресс. Ломаченко переместился с десятого места на восьмое, Усик – пятого на четвертое. Но что еще более интересно, Александр обошел другого чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

В топ-3 без изменений: Сауль Альварес первый, Теренс Кроуфорд второй, Наойя Инуэ третий.

Рейтинг P4P от ESPN:

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наойя Инуэ

4. Александр Усик

5. Тайсон Фьюри

6. Эррол Спенс

7. Джош Тейлор

8. Василий Ломаченко

9. Хуан Франсиско Эстрада

10. Джервонта Дэвис/Джордж Камбосос.

Напомним, уже в следующем бою Усик может встретиться с Фьюри, Ломаченко же надеется, что ему удастся добиться поединка с абсолютным чемпионом мира Джорджом Камбососом.