Обновленный рейтинг ESPN: Ломаченко выше Камбососа, Усик – лучший супертяж планеты
Обновился рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий по версии ESPN.
Оба украинских боксера Василий Ломаченко и Александр Усик показали прогресс. Ломаченко переместился с десятого места на восьмое, Усик – пятого на четвертое. Но что еще более интересно, Александр обошел другого чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.
В топ-3 без изменений: Сауль Альварес первый, Теренс Кроуфорд второй, Наойя Инуэ третий.
Рейтинг P4P от ESPN:
1. Сауль Альварес
2. Теренс Кроуфорд
3. Наойя Инуэ
4. Александр Усик
5. Тайсон Фьюри
6. Эррол Спенс
7. Джош Тейлор
8. Василий Ломаченко
9. Хуан Франсиско Эстрада
10. Джервонта Дэвис/Джордж Камбосос.
Напомним, уже в следующем бою Усик может встретиться с Фьюри, Ломаченко же надеется, что ему удастся добиться поединка с абсолютным чемпионом мира Джорджом Камбососом.