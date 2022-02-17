Что за чертовщина?! Отвратительное видео из тренировочного лагеря Келла Брука
Обошлось без потасовок. Брук и Хан провели дуэль взглядов
Британские боксеры проведут бой 19 февраля
17 февраля 17:47
Фото: Skt Sports
Бывшие чемпионы мира Келл Брук (39-3, 27 КО) и Амир Хан (34-5, 21 КО) провели одну из последних дуэлей взглядов перед очным поединком.
@amirkingkhan | @SpecialKBrook @Boxxer | #KhanBrook pic.twitter.com/W48cNUZH1s— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 17, 2022
Бой Брук – Хан состоится 19 февраля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Что за чертовщина?! Отвратительное видео из тренировочного лагеря Келла Брука.
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