Красюк: «Бой с Усиком станет самым большим вызовом для Фьюри»
«Обращаюсь ко всем трусам». Фьюри оставил послание Усику и другим супертяжам
«Цыганский король» продолжает развлекаться в соцсетях
13:51
Фото: XSPORT
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своих соцсетях записал видео для супертяжеловесов, отметив аккаунты Александра Усика (19-0, 13 KO), Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO):
Еще один день закончен. Две тренировки сегодня – на свежем воздухе и в спортзале. Обращаюсь ко всем супертяжам-трусам, которые есть: «Посмотрите на большого пса!»
.@joeboxerparker @DillianWhyte @usykaa @anthonyjoshua @BronzeBomber pic.twitter.com/zD2FnuRny4— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 24, 2022
Промоутер Усика считает, что украинец станет для Фьюри самым большим вызовом в карьере.
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