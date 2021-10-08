Очень откровенный Фьюри рассказал, как выбрался из депрессии после победы над Кличко

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Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, как справился с депрессией после победы над легендарным украинцем Владимиром Кличко:

«Самое лучшее, что я сделал – это начал говорить, признался в своих проблемах. Я ушел на пенсию победителем, осознав, что от этих титулов мне ни тепло, ни холодно. Меня не было 3 года, я опустился настолько низко, насколько это возможно. Я был на грани жизни и смерти. Что бы я посоветовал тем, у кого возникнут такие же проблемы? Только одно: не затягивать, обратиться за помощью к специалистам. Одна из главных моих проблем была в том, что я понятия не имел, что именно со мной происходит. И те люди, которые были вокруг меня, они тоже не понимали, что меня беспокоит и как мне помочь.

Почему важно рассказывать о своих проблемах? Это похоже на бутылку шампанского. Если вы не общаетесь с другими, если держите все в себе, то вы словно взбалтываете бутылку шампанского. И когда пробка вылетит, все закончится психическим срывом. Без помощи справиться почти невозможно. Я уже собаку съел в этом вопросе. И теперь знаю, как с этим бороться. Но это не та штука, которую можно окончательно победить. Эти проблемы обязательно вернутся. Вопрос не в том, вернутся или нет. Вопрос в том, когда это произойдет. Как я сейчас с этим борюсь? Очень просто – ежедневными тренировками».