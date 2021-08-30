Баранчик узнал дату следующего боя и имя соперника
Очередное поражение белоруса. Лав нокаутировал Баранчика на ивенте от Showtime в Кливленде
Секунданты решили снять экс-чемпиона мира с поединка
09:56
Баранчик и Лав / Фото - allboxingСостоялся поединок андеркарда ивента от Showtime в Кливленде (штат Огайо, США).
Экс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Иван Баранчик (20-2-0, 13 KO) проиграл нокаутом в поединке против перспективного американца Монтаны Лава (16-0-1, 8 KO).
Противостояние вышло зрелищным. В третьем раунде Баранчику удалось потрясти соперника, однако Лаву нейтрализовывал атаки экс-обладателя титула ,и в концовке шестого раунда ему удалось отправить Баранчика в нокдаун, и секунданты решили снять Баранчика с боя в перерыве перед следующим раундом.
Напомним, в своем предыдущем поединке против Хосе Сепеды в 2020 году. Баранчик тоже потерпел досрочное поражение. В том бою оба боксеры по четыре раза побывали в нокдаунах, а сам поединок стал Боем года по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, (BWAA). Видео поединка.
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