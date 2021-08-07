Шатерникова: «Предложение рекламных контрактов, эфиры на ТВ, общение с промоутерами из профессионального бокса – для Хижняка вообще все это неважно»
Очередное серебро для Украины. Хижняк неожиданно проиграл нокаутом в финале Олимпийских игр
Украинец владел преимуществом на протяжении всего поединка, однако фатальный удар решил исход боя
09:17
Александр Хижняк / Фото - gettyimagesНа Олимпийских играх в Токио проходит предпоследний соревновательный день на турнире по боксу.
В финальном поединке весовой категории до 75 кг уроженец Полтавы, титулованный боксер Александр Хижняк встретился с бразильцем Эбертом Соузой.
На протяжении всего поединка украинец владел преимуществом, разбивая своего соперника, однако в 3-м раунде Хижняк пропустил удар навстречу и оказался на канвасе ринга. Рефери не стал открывать счет и остановил поединок.
Таким образом, Александр стал обладателем серебряной медали Олимпийских игр в Токио.
Напомним, Хижняк в полуфинале Игр-2020 раздельным решением судей выиграл у филиппинца Эумира Марсьяля.