Известно, какой гонорар получит Деревянченко за бой с Адамесом
Очередной поход за титулом завершен. Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Адамесу
Украинский средневес проиграл третий бой кряду
07:17
Сергей Деревянченко / Фото - boxingjunkie.usatoday.comЭкс-двукратный претендент на титул в среднем дивизионе Сергей Деревянченко (13-4, 10 KO) не использовал свой шанс в третий раз выйти на чемпионский поединок в этом весе.
В отборочном бою по версии WBC против доминиканца Карлоса Адамеса (21-1, 16 KO) украинский боксер проиграл большинством судейских записок в зрелищном и напряженном противостоянии.
Адамес уверенно провел дебют боя. Затем Деревянченко сумел выровнять ход поединка, но этого не хватило для победы. Двое судей отдали победу Адамесу со счетом 97:93 и 96:94, а третий выставил ничейный счет 95:95.
После поединка 36-летний Деревянченко, потерпевший третье поражение подряд, сказал, что это был тяжелый и равный поединок, и что он пока не думает о завершении боксерской карьеры.
Напомним, что согласно решению WBC победитель этого противостояния должен провести финальный отборочный бой против первого номера рейтинга Хайме Мунгии.
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