Лопес: «Камбосос не хочет подписывать контракт, потому что боится, что я сломаю ему шею»
Очередной скандал. Triller попросила IBF удалить Камбососа из рейтинга организации
Компания требует, чтобы австралиец вернул депозит в размере 1,2 миллиона долларов
2 октября 09:31
Джордж Камбосос / Фото - TwitterПромоутерская компания Triller просит международную боксерскую федерацию (IBF) вывести из рейтинга организации австралийца Джорджа Камбососа-младшего (19-0, 10 КО), так как дата проведения боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) так официально не была утверждена. Об этом в Twitter журналист ESPN Майк Коппинджер.
«Triller в своем восьмистраничном ответе попросил IBF вынести решение по делу Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа до 30 сентября. IBF не вынесла какого-либо постановления относительно предлагаемого изменения даты. Triller просит их исключить Камбососа из рейтинга и вернуть депозит в размере 1,2 миллиона долларов».
Бой Камбососа и Лопеса изначально должен был состояться 5 июня, потом его перенесли на 19 июня. После того, как Лопес заразился коронавирусом, поединок был сдвинут на 14 августа, а позже на 11 сентября.
Встреча должна была пройти 4 октября в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что организаторы титульного противостояния приняли решение перенести встречу на 16 октября на арену Barclays Center в Бруклине.