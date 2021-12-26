Сиренко: «Кулачные бои сложно назвать полноценным видом спорта»
Очередной трэш! Российский промоушен проводит бои в телефонной будке. Видео
Зрители получают настоящую рубку
08:17
Российский интернет промоушен Punch Club провел турнир, где вместо ринга, сена и покрышек бои на голых кулаках проходили в телефонной будке.
Интересно, что по правилам бойцы проводили в будке три раунда по одной минуте, нанося друг по другу удары голыми кулаками и локтями.
Напомним, ранее в другой российской организации нокаутировали украинского актера Никиту Джигурду.
Комментарии 1