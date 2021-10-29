Очередной украинец покинул ЧМ по боксу уже после первого боя

Максим Жигаров взял первый раунд, но затем отдал поединок сопернику

В Белграде, Сербия, проходит чемпионат мира по боксу.

В категории до 60 кг украинец Максим Жигаров не сумел пробиться во второй круг турнира, проиграв представителю Кыргызстан Мунарбеку Сеитбеку.

Жигаров взял первый раунд, но затем убедительней, по мнению судей, был его оппонент. Как итог – победа Сеитбека единогласным решением – 27:30, 28:29, 28:29, 28:29, 27:30.

Таким образом, на данный момент только три представителя Украины прошли дальше, семь боксеров – покинули ЧМ уже после первого боя.

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