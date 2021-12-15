«Очевидно, что он скоро рухнет». Ромеро назвал самого слабого топа из дивизиона Ломаченко

Роландо Ромеро / фото - Getty Images

Одиозный американский проспект Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью порталу Boxing Insider сравнил себя с топами легкого веса, а также назвал самого слабого из них.

Почему мне жаль Девина? Ну он же, бл*ть, не виноват, что родился генетическим уродцем? У чувака нет удара. У чувака хрупкое тело, ножки словно спички. А его е*ало? Он же пи*дец страшненький. Поэтому мне его и жалко. Ну что тут поделаешь? Родился он таким уродцем. И он пытается это как-то изменить, что-то там корячиться все время. Но что толку? А еще он верит, что сказав фразу «У меня больше бабла, чем у тебя», выглядит менее потешно. Это ничего не меняет. Он остается пи*дец уродливым и пи*дец немощным. Вы же видите, все пытаются слепить из него звезду. Все пытаются, а толку ноль. Это пи*дец потешно смотреть.

У чувака не только плюхи нет. У него еще и подбородок хрустальный. И при этом он боксирует агрессором. Понимаете, какая это стремная затея? Понимаете, как ему не повезет, когда он встретится с панчером? Без плюхи, без бороды на панчеров не лезут. Иначе все закончится очень печально. Жаль, что именно мне приходится все это разжевывать этому чуваку, но что

А вообще, я – король P4P. Вы даже не представляете, насколько я мощнее всех этих у*бищ!»