Одна из главных молодых звезд современного бокса попал в авиакатастрофу

С Джервонтой Дэвисом все в порядке

Фото: Imstagram боксера

Звездный американец Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) едва не разбился в авиакатастрофе. Об этом боксер рассказал в прямом эфире Instagram:

«Самолет разбился. Он даже не взлетел. Он взлетал, но не взлетел. О Господи. Я в порядке, но у меня горит задница, потому что я сижу на горячей взлетно-посадочной полосе. Похоже, с частными авиарейсами покончено. Поеду поездом или машиной».





Напомним, где-то с 2016 года ходили слухи о возможном бое Василия Ломаченко против Дэвиса, однако тогда Флойд Мейвезер, промоутер Джервонты, уберегал своего подопечного от подобного поединка, считая его слишком молодым и не готовым для встречи с «паундовым» Ломаченко.

Сейчас же, Дэвис и его команда во всю трубят о готовности побить кого угодно, однако на деле намерены проводить бои только с удобными соперниками.

Хоть Дэвис и является чемпионом мира в трех весовых категориях, но постоянно обладал лишь второстепенным поясом WBA Regular.