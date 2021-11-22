«Сделаю все, чтобы дать ему шанс». Промоутер рассказал о будущем чемпиона WBO Митрофанове
Один из главных украинских проспектов узнал дату следующего боя
Боксер выступит в андеркарде у Дениса Беринчика
22 ноября 16:28
Фото: пресс-служба К2
Глава K2 Promotions Ukraine Александр Красюк в Instagram сообщил, что украинский проспект среднего веса Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 KO) следующий бой проведет 18 декабря в Броварах в андаркарде у легковеса Дениса Беринчика.
Соперник Митрофанова пока неизвестен.
Напомним, ранее Красюк пообещал, что сделает все от себя зависящее ради титульного шанса для Митрофанова.
В своем последнем поединке Дмитрий победил чемпиона Нигерии.
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