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Один из лучших нокаутов года – устрашающая красота бокса. На этого парня стоит обратить внимание

Журнал The Ring назвал Брэндана Ли лучшим проспектом 2021-го
Бокс Профессиональный бокс
11 января 16:54
Один из лучших нокаутов года – устрашающая красота бокса. На этого парня стоит обратить внимание
Брэндан Ли нокаутировал Самуэля Теа / Фото - boxingjunkie.usatoday.com

Нокауты. Наверное, в списке вещей, за которые зрители любят бокс, они будут стоять на первом месте.

Судейские решения могут вызывать вопросы. Но вот нокаут оспорить невозможно. Это очевидное доказательство превосходства. Мгновенная победа.

На один дивизион выше Василия Ломаченко, в категории, где дерется другой украинский экс-чемпион мира Виктор Постол, есть молодой талант, который хорошо знает, что это за ощущения, когда ты укладываешь соперника на настил.

Проспект первого полусреднего или суперлегкого веса Брэндан Ли (24-0, 22 КО), которого отец назвал в честь сына Брюса Ли, имеет процент побед нокаутом на уровне 91,67. Лишь два его поединка продлились всю дистанцию, но ни один из последних 15.

Ли действительно необычный боксер. Он был хорош в любителях – четыре раза выигрывал юниорский турнир «Золотые перчатки», в свое время отобрался на чемпионат мира в Санкт-Петербурге, но…

«Мои родители ни за что бы меня не отпустили. Они не хотели, чтобы я прогуливал школу. Так что у меня не было и шанса выступить на чемпионате мира».

С переходом в профессионалы тоже связана интересная история. Ли решил уйти из любителей уже в возрасте 17 лет, когда ему оставался еще год в старшей школе. А все почему?

«Во взрослом любительском боксе на национальных турнирах нужно было драться без шлема. Так что мы с отцом подумали, что если уж так, то лучше перейти в профи и хотя бы получать деньги, когда выходишь в ринг с незащищенной головой».

Головой, кстати, ему приходится работать часто. Все потому, что этот парень соединяет бокс с учебой в колледже. И все бы ничего, если бы это был какой-то инфиз, но нет. Ли учится на бакалавра криминального права, а магистратуру хочет оканчивать по направлению делового администрирования.

Поэтому вовсе и не странно, что когда он распределял приоритеты в боксе, то на первое место поставил защиту, на второе – работу ног, а на третье – работу передней рукой. Минимум риска – максимум пользы.

В 2020 году авторитетное издание Boxing Scene включило его в список финалистов на звание проспект года. Однако Ли надеялся достичь еще большего в 2021-м. И, по факту, ему это удалось.

«Я чувствую, что это будет год моего прорыва. Они знают, кто я такой, но сомневаются в том, что у меня хватит смелости нажать на курок. Как только я нажму, они все поймут, что я тот, кто заслуживает уважения».

22-летний американец, отец которого родился в Корее, а мама мексиканка, провел в 2021 году четыре боя. Выиграл каждый из них. И завоевал свой первый пояс – IBO Inter-Continental. Казалось бы, особо гордится нечем, но наберитесь терпения.

Это был бой против достаточно крепкого и опытного соперника – Самуэля Теа, у которого на тот момент в рекорде было 17 побед и 3 поражения. Впервые в карьере Ли боксировал в главном событии вечера бокса. И не подкачал. Как-то он говорил:

«Я наделен природной силой. Это то, что я не боюсь показывать фанатам. Я здесь для того, чтобы развлекать их. Искать соперников и уничтожать их».

Вот подтверждение этих слов. По версии Boxing Scene этот нокаут был одним из лучших в 2021 году:

После боя Ли, кажется, сам был немного впечатлен тем, что произошло:

«Я знал, что он не может меня перебоксировать. Я знал, что он не сможет меня перебить. Я знал, что нокаут подходит. Этот, определенно, был одним из, если не лучшим в моей карьере.

Мне перед боем много писали, говорили, что с Сэмом будет непросто, что он побьет меня. Что же, к счастью, врачи уже осмотрели его. С ним все будет в порядке».


Сейчас Ли идет девятым в рейтинге IBF в первом полусреднем весе. И они с отцом-тренером надеются, что вскоре смогут проверить себя в поединке за чемпионский пояс:

«Я готов драться с кем-угодно. Если я чего-то хочу, то я этого достигаю. Джош Тэйлор собирается подняться в весе. Тогда пояса останутся ничейные. Здесь или я сразу же завладею каким-то поясом или же кто-то из этих парней подержит его у себя, пока я не захочу его отобрать».

Посмотрим, как будет развиваться карьера Ли. Но, что уже понятно, как минимум, внимания он достоин.

Сергей Лукьяненко
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