Выхрист: «Я очень рад, что снова буду боксировать в США»
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Виктор Выхрист вернется в ринг 1 января
25 декабря 22:57
Фото: Facebook Выхриста
Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) вылетел в США на бой против представителя Грузии Яго Киладзе (26-5-1, 18 KO).
Десятираундовый поединок состоится 1 января в андеркарде боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Mартином.
Напомним, ранее бывший тренер Владимира Кличко заявил, что однажды Киладзе в спарринге нокаутировал Александра Усика.
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