Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 13
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
15:00 Мариуполь - Краматорск 2:4 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
19:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:87 Окончен
21:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс 117:113 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
00:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 50:47 2-я четверть
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Лидс : Перенесен
17:00 Манчестер Сити - Лестер -:- Запланирован
17:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Саутгемптон -:- Запланирован
17:00 Норвич - Арсенал -:- Запланирован
19:30 Астон Вилла - Челси -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 6) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
21:00 Финляндия - Германия -:- Запланирован
23:30 Россия - Швеция -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Белый Барс - СК Сокол -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
00:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 50:47 2-я четверть
03:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:30 Юта Джаз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
22:30 Майами Хит - Орландо Мэджик -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 11) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чехия - Канада -:- Запланирован
04:30 США - Словакия -:- Запланирован
21:00 Австрия - Финляндия -:- Запланирован
23:30 Россия - Швейцария -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика

Виктор Выхрист вернется в ринг 1 января
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Фото: Facebook Выхриста

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) вылетел в США на бой против представителя Грузии Яго Киладзе (26-5-1, 18 KO).                       

Десятираундовый поединок состоится 1 января в андеркарде боя между кубинцем Луисом Ортисом и американцем Чарльзом Mартином.

Напомним, ранее бывший тренер Владимира Кличко заявил, что однажды Киладзе в спарринге нокаутировал Александра Усика.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Виктор Выхрист

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Бокс

Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
Российский боксер: «Усик – один из героев года»
Российский боксер: «Усик – один из героев года»
Профессиональный бокс
25 декабря 22:00
Журналист Sky Sports – об Альваресе в крузервейте: «Королем этого дивизиона является Усик»
Журналист Sky Sports – об Альваресе в крузервейте: «Королем этого дивизиона является Усик»
Профессиональный бокс
25 декабря 21:20
Известно, когда Головкин проведет следующий бой
Известно, когда Головкин проведет следующий бой
Профессиональный бокс
25 декабря 20:19
Гвоздик – о Хижняке: «В принципе, мысли никогда не было»
Гвоздик – о Хижняке: «В принципе, мысли никогда не было»
Аматорский бокс
25 декабря 20:10
Эксперт скептически отнесся к шансам Альвареса против Усика
Эксперт скептически отнесся к шансам Альвареса против Усика
Профессиональный бокс
25 декабря 19:36
Спирко: «Засматриваюсь ли я на чемпионов? Конечно»
Спирко: «Засматриваюсь ли я на чемпионов? Конечно»
Профессиональный бокс
25 декабря 18:18
Альварес непобедимый? Эксперты помозговали и назвали самых опасных соперников для Канело
Мнение
Альварес непобедимый? Эксперты помозговали и назвали самых опасных соперников для Канело
Профессиональный бокс
25 декабря 18:16
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
20
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
32
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости