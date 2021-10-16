Один из лучших украинских технарей возвращается! Тарас Шелестюк реанимирует свою карьеру

XSPORT.ua представляет новый поединок олимпийского призера из Макеевки

Превью

Тарас Шелестюк / Фото: Инстаграм

17 октября в Канкуне (Мексика) состоится возвращение 35-летнего олимпийского призера-2012 в Лондоне Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) в поединке с 22-летним Рикардо Саласом (16-2, 11 КО).



Для украинца за последние четыре года это будет лишь третий поединок. Ранее промоутер попросту не хотел организовывать Шелестюку бои, ведь за них он не хотел платить ни копейки. Украинцу везло, если его хотел у себя видеть телеканал, который давал деньги за бой и без участия промоутера, с которым у украинца даже были судебные тяжбы по разрыву контракта. К тому же у Тараса случился конфликт со своим российским менеджером Вадимом Корниловым из-за проблем с добропорядочностью у последнего. Эти факторы сильно повлияли на отсутствие постоянных боев. Выступая активно, уроженец Макеевки еще в 2019-м мог бы подраться за чемпионский титул.

В октябре нынешнего года Шелестюк сообщил о подписании контракта с молодой промоутерской компанией Probellum, где также находятся такие звезды как Нонито Донэйр, Реджис Прогрейс и Баду Джек. По заявлениям боксера, он с нетерпением ждет следующих поединков, поскольку долго не имел активных выступлений.

Свой последний бой украинский полусредневес провел 31 января 2020 года, выиграв решением у малоизвестного аргентинца Луиса Альберто Верона. С тех пор Шелестюка кормили завтраками по поводу готовящегося боя и шел процесс разрыва контракта с промоутером.

Соперник Шелестюка Рикардо Салас в свои 22 года считается очень перспективным в родной Мексике. В 2021 году он провел два боя. В первом выиграл у Серджио де Леона, а во втором уступил Хулио Луне. Обе схватки завершились вердиктом судей.

Салас является агрессивным боксером, любящим держать центр ринга и прессинговать оппонентов у сетки. Но если придется работать вторым номером, то он это умеет делать, но не против украинца – навыки у них очень разные. Несмотря на серьезную огневую мощь, у Рикардо проблемы с техникой и скоростью ног. Ели быть точнее, на фоне Шелестюка это слабость, но мексиканец постоянно прогрессирует из-за своего возраста, что может помочь ему удивить Тараса.

В отличие от соперника, Шелестюк – яркий игровик и контрпанчер с отменной техникой и скоростью. Своим арсеналом Тарас ничем не уступает Сергею Деревянченко, Василию Ломаченко и Александру Усику. Ему больше не хватает физической мощи и нокаутирующего удара.

Шелестюк любит либо работать вторым номером с дистанции, либо многосерийными комбинациями разбивать оппонентов у канатов. Украинец всегда предпочитает готовить соперника очень долго как искусный шеф-повар, а затем он пытается нокаутировать его в последних раундах. Когда же Тарас начинает рисковать, то получает проблемы в виде необязательных рассечений и пропущенных ударов.

В предстоящем поединке мы считаем, что Салас будет пытаться с первых секунд боя прижимать Шелестюка к канатам. Он будет делать все, чтобы на ринге была рубка на ближней и средней дистанциях. Тарас в ответ попытается за счет работы на ногах уходить от соперника и разбивать того джебом с дистанции. Украинец захочет затянуть бой в поздние раунды, где у него также будет преимущество за счет хорошей выносливости.

Прогноз: Победа Шелестюка решением судей

Онлайн трансляция поединка Шелестюк – Салас.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua