Выхрист – о дебюте в США: «Настраивался на бой, потому что мой соперник много говорил до поединка»
Один из самый перспективных супертяжей украинец Выхрист узнал дату следующего боя
Боксер подерется в этом году
15:11
Фото: Kamp-Sport
Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) узнал дату следующего боя.
Источнику стало известно, что боксер вернется на ринг 18 декабря. Поединок пройдет в США, однако соперника Выхриста пока не объявили.
Таким образом, Выхрист проведет четвертый бой в этом году и второй в США.
Напомним, в последнем поединке 29-летний украинец нокаутировал Майка Маршалла (6-2-1, 4 КО).