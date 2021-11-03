Один из самый перспективных супертяжей украинец Выхрист узнал дату следующего боя

Боксер подерется в этом году

Фото: Kamp-Sport

Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (8-0, 6 КО) узнал дату следующего боя.

Источнику стало известно, что боксер вернется на ринг 18 декабря. Поединок пройдет в США, однако соперника Выхриста пока не объявили.

Таким образом, Выхрист проведет четвертый бой в этом году и второй в США.

Напомним, в последнем поединке 29-летний украинец нокаутировал Майка Маршалла (6-2-1, 4 КО).