Одиозный украинский боксер ставить на Фьюри в бою против Усика

Иван Редкач не верит в победу своего соотечественника

Одиозный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в интервью Youtube-каналу ESNEWS заявил, что чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) не сумеет выиграть у обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО):

«Тайсон Фьюри победит Усика. Фьюри больше, и он сложный боец».

Бой Усик – Фьюри планируется на вторую половину 2022 года, однако существует вариант, при котором боксеры сойдутся в ринге уже весной.

Что касается Редкача, то он в этом же интервью сообщил, что вернется в легкий вес.