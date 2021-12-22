Одно из главных событий в карьере Усика – срыв боя в Одессе. С тех пор он так и не дрался в Украине

Состоялся бы тот поединок, карьера Александра могла бы развернуться иначе

История

Александр Усик в Буковеле / Фото - boxingscene.com

Сейчас Александр Усик (19-0, 13 КО), без преувеличения, звезда мирового масштаба. У него три чемпионских пояса в элитном, супертяжелом весе. Не исключено, что в следующем поединке украинец получит возможность стать абсолютом и в хэвивейте.

Но всего этого могло бы и не быть. Усик – счастливчик. Ему откровенно повезло со Всемирной боксерской суперсерией.

Этот турнир стал настоящим взрывом для профессионального бокса. По факту, только в первом тяжелом весе, крузервейте удалось провести идеальный сезон: собрать всех четырех чемпионов и топовых претендентов.

Победитель действительно получал все.

Усик становился чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр по любителям. В аматорах все предельно ясно: есть турнирная сетка, побеждаешь в каждом из поединков, становишься лучшим.

В профессионалах подобного нет. И Александр не скрывал – это его разочаровывало.

Украинца достаточно быстро довели до чемпионского боя. Уже в десятом поединке он поехал в Гданьск бить местного чемпиона. Это был новый рекорд крузервейта.удалось завоевал пояс в этом дивизионе только в 12-м поединке. Уникальный Усик справился раньше.

После этого была попытка прорваться на американский рынок: бой с Табисо Мчуну в андеркарде Хопкинс – Смит, а также встреча с Майклом Хантером в украинском шоу в Оксон Хилле.

Усик провел две защиты пояса, но звездная узнаваемость и объединительные бои не спешили к нему. В итоге дошло до того, что промоутеры уже зарезервировали стадион «Черноморец» в Одессе.

26 августа 2017 года Александр должен был провести защиту чемпионского титула в Украине. Он даже успел подтвердить эту информацию:

«Дата есть. Это будет 26 августа. Еще не определилась арена, но это будет на одном из украинских стадионов. Лично мое желание, чтобы бой прошел в Одессе. Лето, Одесса, класс. Я бы потом после боя пошел на пляжик с супругой».

Украинские болельщики, конечно же, были бы невероятно рады такому повороту событий. Они видели, как Усик шел к титулу, а здесь получили бы возможность увидеть его в действии уже в качестве чемпиона.

Вот только с точки зрения развития карьеры это выглядело бы как шаг назад: возвращение к статусу звезды локального масштаба.

Он мог бы время от времени собирать в Украине стадионы, говорить о желании проводить громкие бои и кивать в сторону промоутеров, которым никак не удается поднять его на вершину. Топы отказывались бы боксировать с ним, ведь понимали бы высокий уровень опасности и низкий уровень прибыльности. Поэтому приходилось бы избивать дома соперников средней руки.

У Усика в статусе чемпиона мира не было бы инструментов, чтобы заставить кого-то боксировать с собой. Он ведь не мог бы стать обязательным претендентом для обладателя титула по другой версии.

Великой карьеры, вероятнее всего, сколотить бы не получилось.

Но бой в Одессе пришлось отменить. Усик последним из чемпионов подписал контракт на участие в WBSS . Этот турнир собрал всех чемпионов в крузервейте.

Вместо 26 августа на стадионе «Черноморец» украинец 9 сентября боксировал в Берлине. Это был его первый шаг на пути к победе в Суперсерии.

Она перевернула его карьеру с ног на голову. Это был подарок. Вот только не каждый смог бы им воспользоваться. Усику хватило на это сил: он объединил все пояса, покорил Великобританию победой над Тони Белью, перешел в супертяжелый вес и собрал у себя три пояса в этом дивизионе.

Наверное, еще ни один боксер в мире не радовался срыву боя так, как Усик, когда вспоминает то, что тот поединок в Одессе так и не состоялся. Потеряв это, он получил в замен намного большее.