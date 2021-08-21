Официально. Альварес и Плант проведут бой за статус абсолютного чемпиона мира

Поединок состоится осенью на территории США

Сауль Альварес / фото - nytimes.com

Боксерское шоу PBC официально объявило о масштабном вечере бокса, который состоится 6-го ноября в США.

В главном событии лучший боец мира вне зависимости от весовой категории и обладатель титулов WBC/WBA/WBO/The Ring во втором среднем весе (до 76.2 кг), 31-летний мексиканец Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) встретится с 29-летним американцем Калебом Плантом (21-0-0, 12 KO).

Альварес в своем последнем бою в мае нанес дебютное поражение в карьере скандальному британцу Билли Джо Сондерсу (30-1-0, 14 KO), отобрав у него пояс WBO. Плант в январе комфортно перебоксировал по очкам бывшего чемпиона и соотечественника Калеба Труа (31-5-2, 19 KO).

Сауль Альварес прокомментировал анонс поединка против Калеба Планта.