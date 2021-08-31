Богачук вернется на ринг поединком с малоизвестным американцем
Официально. Богачук проведет поединок с Игбокве 16 сентября
Боксерский ивент состоится в Калифорнии
18:18
Сергей Богачук / Фото - FacebookУкраинский боксер первого среднего дивизиона Сергей Богачук (19-1, 19 KO) официально свой следующий поединок проведет 16 сентября в Калифорнии. Об этом сообщает BoxingScene.
Напомним, соперником Богачука станет американец Рафаэль Игбокве (16-2, 7 КО).
26-летний украинец в марте нокаутом проиграл экс-претенденту на титул чемпиона Брэндону Адамсу (23-3, 15 КО), а затем на ивенте в Рок-Рапидсе (США) в первом раунде финишировал 33-летнего американца Брэндона Брауна (16-23, 11 KO).
Что касается Игбокве, то он в январе победил Хуана Карлоса Родригеса (18-3, 17 КО).
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