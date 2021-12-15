Богачук: «Сиренко нокаутирует Валлиша»
Официально. Богачук свой следующий поединок проведет 25 марта
Соперником украинца станет опытный канадец
15 декабря 09:41
Сергей Богачук / Фото - FacebookУкраинский боксер первого среднего дивизиона Сергей Богачук (20-1, 20 KO) узнал дату своего возвращения на ринг.
25 марта встретится с 32-летним канадцем Микаэлем Зевски (35-2, 23 KO).
Ивент состоится на арене Colisee Videotron в Квебеке (Канада). Формат поединка – 10 раундов.
Свой крайний бой Богачук провел в сентябре этого года. Украинец на ивенте в Монтебелло, США, в 6-м раунде техническим нокаутом остановил Рафаэля Игбокве (16-3, 7 KO).
Что касается Зевски, то он в августе решением выиграл бой у Дилана Лозы.