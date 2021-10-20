Официально. Дэвис встретится с Ромеро 5 декабря

Чемпион мира в трех весовых категориях проведет дебютную защиту титула WBA Regular в легком весе

Фото: Twitter

Боксерское шоу PBC, совместно с телеканалом Showtime, официально анонсировало боксерский вечер, который состоится 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.

В главном бою чемпион мира в трех весовых категориях, 27-летний американец Джервонта Дэвис (25-0-0, 24 KO) проведет дебютную защиту титула WBA Regular в легком весе (до 61.2 кг) против 26-летнего соотечественника Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO).

Дэвис в июне совершил вояж в первый полусредний вес (до 63.5 кг), нокаутировав в 11-ом раунде тамошнего «регулярного» чемпиона и соотечественника Марио Барриоса (26-1-0, 17 KO).

Ромеро в июле досрочно остановил участника 2-го сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), шведа Энтони Йигита (24-2-1, 8 KO).

WBA лишила Джервонту Дэвиса титула во втором полулегком весе.