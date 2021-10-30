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02:00 Вашингтон Кэпиталз - Аризона Койотис 2:0 Окончен
03:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 5:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Оттава Сенаторс 1:4 Окончен
20:30 Нэшвилл Предаторс - Нью-Йорк Айлендерс 3:2 Окончен
23:00 Лос-Анджелес Кингс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
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03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз 109:113 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Даллас Маверикс 106:75 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 111:92 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Кливленд Кавальерс 113:101 Окончен
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Официально. Джейк Пол проведет поединок с Томми Фьюри в США

Бой пройдет в промежуточном весе
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 10:22
Официально. Джейк Пол проведет поединок с Томми Фьюри в США
Джейк Пол / Фото - talksport.com
Известный американский видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) на своей странице в Instagram анонсировал бой с британцем Томми Фьюри (7-0, 4 КО).



Поединок возглавит боксерский ивент, который состоится 18 декабря в Тампе (штат Флорида, США) на арене Amelie Arena.

Противостояние пройдет в промежуточном весе до 87 кг, формула боя – 8 раундов. Поединок будет показан телеканалом Showtime в режиме платной трансляции.

Напомним, Томми Фьюри – младший брат чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Также Пол не против разделить ринг и с «Цыганским королем».
Владимир Кириченко
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