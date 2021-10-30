Джейк Пол вызвал на бой Масвидаля: «Гребаная с**ка. Я тебя нах**н окрещу»
Официально. Джейк Пол проведет поединок с Томми Фьюри в США
Бой пройдет в промежуточном весе
30 октября 10:22
Джейк Пол / Фото - talksport.comИзвестный американский видеоблогер Джейк Пол (4-0, 3 КО) на своей странице в Instagram анонсировал бой с британцем Томми Фьюри (7-0, 4 КО).
Поединок возглавит боксерский ивент, который состоится 18 декабря в Тампе (штат Флорида, США) на арене Amelie Arena.
Противостояние пройдет в промежуточном весе до 87 кг, формула боя – 8 раундов. Поединок будет показан телеканалом Showtime в режиме платной трансляции.
Напомним, Томми Фьюри – младший брат чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). Также Пол не против разделить ринг и с «Цыганским королем».