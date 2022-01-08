Джейкобс договорился о поединке с бывшим претендентом на титул
Официально. Джейкобс проведет поединок с Райдером на ивенте от Matchroom Boxing
Экс-чемпион мира вернется на ринг после 14-месячного простоя
08 января 14:33
Джейкобс и Райдер / Фото - TwitterПромоутерская компания Matchroom Boxing на своем официальном сайте объявила об ивенте, который состоится 12 февраля в Лондоне (Великобритания).
В главном поединке вечера бокса двукратный чемпион мира в среднем дивизионе, 35-летний американец Даниэл Джейкобс (37-3-0, 30 KO) вернется на ринг после длительной паузы с британским экс-претендентом на пояс в категории выше Джоном Райдером (30-5-0, 17 KO).
Напомним, Джейкобс не выходил в ринг с ноября 2020 года, когда по итогам 12-ти раундов, к неожиданности для многих, едва не проиграл гейткиперу и соотечественнику Габриэлю Росадо (26-14-1, 15 KO).
Что касается Райдера, то после поражения от соотечественника Каллума Смита (27-1-0, 19 KO) он провел еще два боя.
Ранее Джейкобс добивался поединка с обладателем титула WBC в среднем дивизионе Джермаллом Чарло (32-0 22 КО).
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