Официально. Джошуа заключил новое соглашение с Matchroom Boxing

Титулованный британец продолжит выходить в ринг под опекой Хирна







Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Фото - Twitter

«Преданность! Сегодня особенный день для Matchroom и меня, поскольку мы объявляем о большой и эксклюзивной сделке с Энтони Джошуа. Желаю незабываемого вечера в эту субботу».

Британская промоутерская компания Matchroom Boxing на своем официальном аккаунте всообщила о подписании нового контракта с чемпиона миром по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе(24-1, 22 КО).Джошуа дебютировал за Matchroom в бою, который состоялся в октябре 2013 года, и с тех пор провел двадцать пять поединков.Свой следующий поединок Энтони проведет против украинца25 сентября в Лондоне.