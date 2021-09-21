Валлин спрогнозировал результат поединка Усик – Джошуа
Официально. Джошуа заключил новое соглашение с Matchroom Boxing
Титулованный британец продолжит выходить в ринг под опекой Хирна
21 сентября 21:37
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Фото - TwitterБританская промоутерская компания Matchroom Boxing на своем официальном аккаунте в Twitter сообщила о подписании нового контракта с чемпиона миром по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Преданность! Сегодня особенный день для Matchroom и меня, поскольку мы объявляем о большой и эксклюзивной сделке с Энтони Джошуа. Желаю незабываемого вечера в эту субботу».
Джошуа дебютировал за Matchroom в бою, который состоялся в октябре 2013 года, и с тех пор провел двадцать пять поединков.
Свой следующий поединок Энтони проведет против украинца Александра Усика 25 сентября в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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