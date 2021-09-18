«Торнадо» вновь будет в ринге? Скандальный Хурцидзе после выхода из тюрьмы хочет реанимировать свою карьеру
Официально. Экс-чемпион мира Хурцидзе в ближайшее время будет досрочно освобожден
Грузинский средневес был приговорен к 10 годам лишения свободы
15:40
Автандил Хурцидзе / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира по версии IBO в среднем дивизионе Автандил Хурцидзе (33-2, 22 КО) в ближайшее время покинет места не столь отдаленные. Об этом сообщает boxingscene.com.
Напомним, что в 2018 году боксер был был приговорен к десяти годам тюрьмы в США. Суд присяжных единогласно постановил, что Хурцидзе участвовал в целом ряде преступных схем грузинской мафии, которые включали насилие, вымогательство, кражи, торговлю краденым и мошенничество. Его признали главным силовиком криминального авторитета Раждена Шулаи.
В апреле 2021 года Хурцидзе подал апелляцию на приговор, которая была удовлетворена. В общей сложности он провел более четырех лет в заключении.
Ранее сам Автандил сообщил, что досрочно выходит из тюрьмы США.
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