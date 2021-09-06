Бой Холифилд – Белфорт может быть перенесен с Лос-Анджелеса во Флориду
Официально. Холифилд проведет поединок с экс-чемпионом UFC Белфортом
Легендарный американский супертяж заменил чемпиона мира в шести весовых категориях Де Ла Хойю
21:04
Эвандер Холифилд / Фото: The Sun
Промоутерская компания Thriller Fight Club официально объявила о поединке Эвандера Холифилда против экс-чемпиона UFC Витора Белфорта:
Напомним, что с Белфортом должен был драться экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя, но последний угодил в больницу с коронавирусом накануне боя.
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