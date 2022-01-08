Мунгия намерен провести промежуточный бой перед Деревянченко
Официально. Мунгия узнал дату своего следующего поединка
Мексиканский экс-чемпион проведет бой на территории США
08 января 10:41
Хайме Мунгия / Фото - boxingsceneПромоутерская компания Golden Boy на своем официальном сайте объявила об ивенте, который состоится 19 февраля в США. Место проведения вечера бокса пока неизвестно.
В главном поединке шоу экс-чемпион мира в первом среднем дивизионе, 25-летний мексиканец Хайме Мунгия (38-0-0, 30 KO) выйдет в ринг против американца Димитриуса Балларда (21-0-1, 13 KO).
Баллард выступает на профессиональном ринге с 2013 года и имеет в своем послужном списке ничью с бронзовым призером Лондона-2012, бразильцем Ямагучи Фалькао (19-1-1, 8 KO).
Что касается Мунгии, то он в ноябре без проблем выиграл поединок у ветерана Габриэля Росадо.