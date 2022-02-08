Турман намерен выйти на бой с победителем противостояния Спенс – Угас
Официально. Объединительный поединок Спенс – Угас состоится 16 апреля
Ивент пройдет на стадионе AT&T в Арлингтоне
19:41
Угас и Спенс / Фото - fightsports.tvШоу Premier Boxing Champions в Twitter официально объявило о своем PPV-ивенте, который состоится 16 апреля на стадионе AT&T в городе Арлингтон (штат Техас, США).
В главном поединке вечера чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе американец Эррол Спенс-младший (27-0-0, 21 KO) встретится с обладателем титула WBA Super кубинцем Йорденисом Угасом (27-4-0, 12 KO).
Спенс не боксировал с декабря 2020 года, когда единогласным решением судей выиграл бой у экс-чемпиона в двух весовых категориях Дэнни Гарсии (36-3-0, 21 KO).
Угас в августе завершил карьеру легендарного филиппинского чемпиона в шести дивизионах Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).
Ранее экс-чемпион мира Кит Турман сообщил, что готов выйти в ринг с победителем боя Угас – Спенс.
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