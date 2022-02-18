Официально. Вальдес и Стивенсон подписали контракт на бой
Официально. Объединительный поединок Вальдес – Стивенсон состоится 30 апреля
Ивент пройдет в Лас-Вегасе
07:59
Вальдес и Стивенсон / Фото - lapelotita.comПромоутерская компания Top Rank на своем официальном сайте объявила об объединительном поединке в первом легком дивизионе между чемпионом по версии WBC мексиканцем Оскаром Вальдесом (30-0, 23 КО) и обладателем титула WBO американцем Шакуром Стивенсоном (17-0, 9 КО).
Противостояние состоится 30 апреля на MGM Grand Garden в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Напомним, Вальдес в начале 2021 года завоевал пояс WBC благодаря уверенной победе над Мигелем Берчельтом и провел защиту титула в сентябре прошлого года.
Серебряный призер Олимпиады-2016 Шакур Стивенсон в октябре прошлого года победил чемпиона WBO Джеймела Херринга.
Ранее WBC назвала претендентов, которые оспорят право выйти на победителя поединка Вальдес – Стивенсон.
Комментарии 0