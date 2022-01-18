Заур Абдуллаев: «После боя с Ломаченко Линарес сильно прославился»
Официально. Поединок Абдуллаев – Линарес состоится 19 февраля
Ивент пройдет на территории России
08:39
Линарес и Абдуллаев / Фото - badlefthookКомпания RCC Boxing Promotions официально подтвердила поединок между перспективным российским легковесом Зауром Абдуллаевым (14-1, 8 КО) и экс-чемпионом мира венесуэльцем Хорхе Линаресом (47-6, 29 КО), который состоится 19 февраля в Екатеринбурге.
На кону поединка будет стоять титул WBC Silver в легком дивизионе. Об этом сообщает официальный сайт компании.
В конце 2021 года Линарес подписал контракт с российской промоутерской компанией RCC Boxing Promotions.
Свой крайний бой венесуэлец провел в мае прошлого года, где проиграл единогласным решением судей действующему чемпиону WBC в легком весе американцу Дэвину Хейни.
Что касается Абдуллаева, то он последний поединок провел в сентябре 2021 года и победил там Деяна Златичанина.
Отметим, что именно Линарес нанес Абдулаеву единственное поражение в карьере.