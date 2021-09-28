Официально. Поединок Лопеса и Камбососа перенесен

Теофимо сначала угрожал подать в суд, но теперь его все устраивает

Поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) официально перенесен, сообщает boxingscene.com.



Организатор поединка Triller Fight Club перенес бой с 4-го на 16 октября из Madison Square Garden в Нью-Йорке на Barclays Center в Бруклине.

На официальном сайте Madison Square Garden появилась информация об отмене вечера бокса Лопес – Камбосос. Известно, что болельщикам, купившим билеты на шоу, вернут деньги.

Отметим, что бой Лопес - Камбосос изначально должен был пройти 5 июня, но был перенесен на 19 июня из-за выставочного боя Флойда Мейвезера и блогера Логана Пола. Затем Лопес сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего бой переносили еще несколько раз.

Изначально Лопес был против переноса на 16 октября и угрожал судом Triller, но позже ситуация изменилась.



