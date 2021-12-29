Официально. Поединок Йока – Такам состоится 15 января
Официально. Поединок Йока – Баколе не состоится 15 января в Париже
Причиной этому – омикрон
15:38
Йока и Баколе / Фото - fightnews.infoПоединок в супертяжелом дивизионе между олимпийским чемпионом Рио-2016, французом Тони Йокой (11-0,9 КО) и конголезцем Мартином Баколе (17-1-0, 13 KO), который должен был пройти в Париже 15 января, не состоится.
Бой будет перенесен на более поздний срок из-за дополнительных ограничений, введенных во Франции из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом на своем официально сайте сообщила промоутерская компания All Star Boxing.
Во Франции запрещается проведение массовых мероприятий численностью свыше 2 тысяч человек, а на бой продано уже более 5 тысяч билетов, и по словам промоутеров, с меньшим количеством зрителей проведение поединка будет не выгодно организаторам ивента.
Напомним, Йока в сентябре нокаутировал Петара Милаша.
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