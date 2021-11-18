Стало известно, когда и где состоится бой Такам – Йока
Официально. Поединок Йока – Такам состоится 15 января
Французское противостояние может пройти в Париже
13:22
Тони Йока и Карлос Такам / Фото - booska-p.comОлимпийский чемпион Рио-2016 и непобежденный проспект супертяжелого дивизиона, француз Тони Йока (11-0-0, 9 KO) в Twiiter официально объявил о своем следующем бое.
Оппонентом 29-летнего боксера станет 40-летний соотечественник и бывший претендент на титулы в хэвивейте Карлос Такам (39-6-1, 28 KO).
По предварительной информации, бой состоится в Париже и его покажет ESPN.
Напомним, изначально ожидалось, что Йока встретится с конголезцем Мартином Баколе, однако команды так и не пришли к общему знаменателю.
Свой последний поединок Такам проиграл Джо Джойсу техническим нокаутом. Йока в сентябре нокаутировал Петара Милаша.
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