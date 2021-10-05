«Официально предлагаю свои услуги». Фьюри вызвался готовить Джошуа к реваншу с Усиком

«Цыганский король» уверен, что под его руководством «Эй Джей» победит украинца

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Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сделал официальное предложение соотечественнику Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

«Цыганский король» вызвался подготовить «Эй Джея» к реваншу против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО):

«Я верю, что если буду готовить Джошуа к реваншу с Усиком, то он однозначно одержит победу. Я официально предлагаю ему свои услуги. Готов тренировать его, готовить к бою-реваншу. И я гарантирую, что он тогда победит. Я научу его драться как подобает здоровяку».

Уже известны примерные даты реванша Усик – Джошуа, но самому Фьюри сейчас лучше сфокусироваться на третьем бое против Деонтеея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), который состоится 9 октября.

Напомним, промоутер Фьюри хотел бы, чтобы после Уайлдера «Цыганский король» провел с Усиком бой за звание абсолютного чемпиона мира.