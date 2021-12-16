Зепеда хочет бой с Тейлором или Рамиресом
Официально. Рамирес проведет поединок с Педрасой на ивенте во Фресно
Экс-чемпион мира впервые вернется в ринг после поражения от Тейлора
16 декабря 22:56
Рамирес и Педраса / Фото - badlefthookПромоутерская компания Top Rank на своем официальном аккаунте в Twitter объявила о своем очередном ивенте, который состоится 5 февраля во Фресно (штат Калифорния, США).
В главном событии вечера экс-объединенный чемпион первого полусреднего дивизиона, американец Хосе Карлос Рамирес (26-1-0, 17 KO) выйдет на ринг с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях, пуэрториканцем Хосе Педрасой (29-3-0, 14 KO).
Напомним, Рамирес в мае проиграл впервые в карьере, не сумев остановить британца Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO) в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
Педраса в июне нокаутировал американского проспекта Джулиана Родригеса (21-1-0, 14 KO).
Ранее сообщалось, что Педраса может провести поединок против Теофимо Лопеса.