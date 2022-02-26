Официально. Райан Гарсия разделит ринг с Эммануэлем Тагое

Поединок состоится в апреле

Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Промоутерская компания Golden Boy официально объявила о своем вечере бокса, который состоится 9-го апреля в городе Сан-Антонио, штат Техас, США.

В главном поединке проспект легкого веса американец Райан Гарсия (21-0-0, 18 KO) сойдется с ганцем Эммануэлем Тагое (32-1-0, 15 KO).

Гарсия не выступал с января прошлого года, когда досрочно остановил в 7-ом раунде британского экс-претендента и олимпийца Люка Кэмпбелла (20-4-0, 16 KO), одержав крупнейшую победу в карьере.

Тагое в ноябре позапрошлого года пересилил раздельным решением по итогам десяти раундов рейтингового американца Мейсона Менарда (36-6-0, 25 KO).

Райан Гарсия не исключает скорого перехода в следующий дивизион.