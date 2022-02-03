Объединительный реванш Джермелл Чарло – Брайан Кастаньо состоится 19 марта
Официально. Реванш Чарло – Кастаньо состоится 19 марта
Ивент пройдет в Лос-Анджелесе
12:42
Чарло и Кастаньо / Фото - cbssportsРеванш за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем дивизионе между американцем Джермеллом Чарло (34-1-1, 18 KO) и аргентинцем Брайаном Кастаньо (17-0-2, 12 KO) состоится 19 марта в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Кастаньо уже опубликовал в Twitter афишу боя. Продажи билетов начнутся 4 февраля.
Изначально же планировалось, что звездные боксеры разделят ринг 26 февраля, однако позже поединок перенесли на весну.
В июле этого года боксеры попытались определить абсолютного чемпиона дивизиона, однако поединок завершился крайне спорной ничьей – многие представители боксерской общественности посчитали, что Кастаньо был ограблен.
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