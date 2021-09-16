Фото дня. Чисора рассказывает Джошуа, как боксировать против Усика
Официально. Реванш Чисора – Паркер состоится 18 декабря
Ивент от Matchroom Boxing состоится в Манчестере
16 сентября 20:14
Чисора и Паркер / Фото - sportingnewsDAZN и Matchroom Boxing Эдди Хирна объявили о реванше между боксерами супертяжелого дивизиона – новозеландцем Джозефом Паркером (29-2, 21 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-11, 23 КО). Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт Matchroom Boxing.
Поединок состоится 18 декабря в Манчестере (Великобритания).
Первый бой между боксерами за титул WBO Inter-Continental завершился победой Паркера раздельным решением судей.
Ранее сообщалось, что Чисора заключил менеджерское соглашение с компанией Джошуа.