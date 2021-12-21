«Какой-то еб**ый бардак». У Консейсао подали жалобу в WBC после спорного поражения от Вальдеса и сообщили свои требования
Официально. Робсон Консейсао проведет поединок с Хавьером Мартинесом
Бой в полулегком весе станет полуфиналом отборочного турнира от WBC
21 декабря 21:20
Робсон Консейсао / Фото - boxingscene.comПромоутерская компания Top Rank на своем официальном сайте объявила об очередном ивенте, который состоится 29 января в городе Талса, штат Оклахома, США.
В главном событии вечера экс-претендент на титул во втором полулегком дивизионе, бразилец Робсон Консейсао (16-1-0, 8 KO) встретится с американским проспектом Хавьером Мартинесом (14-0-0, 11 KO).
Напомним, 10-раундовый поединок станет полуфиналом отборочного турнира от WBC.
Консейсао в марте решением судей проиграл действующему чемпиону WBC, мексиканцу Оскару Вальдесу (30-0-0, 23 KO).
Что касается Мартинеса, то он в мае без проблем выиграл бой у опытного мексиканского гейткипера Хуана Карлоса Бургоса (34-6-2, 21 KO).
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