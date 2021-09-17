Тим Цзю обошел россиянина и стал главным претендентом на пояс чемпиона мира
Официально. Тим Цзю свой следующий поединок проведет 17 ноября
Соперником австралийского проспекта станет малоизвестны японец
13:00
Тим Цзю / Фото - news.com.auОбязательный претендент на титул по версии WBO в первом среднем дивизионе Тим Цзю (19-0, 15 КО) свой следующий бой проведет с японцем Такеши Иноуэ (17-1, 10 КО).
Поединок состоится 17 ноября в Австралии. Об этом сообщает boxingscene.com.
В августе этого года Цзю стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Брайан Кастаньо.
Напомним, Цзю-младший в июле в третьем раунде нокаутировал Стива Спарка (12-2, 11 KO).
Что касается Иноуэ, то он последний поединок провел в ноябре 2020 года.
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