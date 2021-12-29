Третий поединок Гонсалес – Эстрада может состояться 16 октября
Официально. Третий поединок Эстрада – Гонсалес состоится 5 марта
На кону данного противостояния будут стоять два титула
15:17
Эстрада и Гонсалес / Фото - worldboxingnewsТретий поединок между чемпионом мира в первом легчайшем дивизионе Хуаном Франсиско Эстрадой (42-3, 28 KO) и экс-обладателем титула в этом весе Романом Гонсалесом (50-3, 41 KO) состоится 5 марта 2022 года в Сан-Диего, США и будет транслироваться DAZN. Об этом сообщает Boxing News 24.
Изначально бой был запланирован на октябрь, однако тогда Гонсалес заболел коронавирусом.
На кону в этом поединке будет титул WBA в первом легчайшем весе, а также пояс франшизного чемпиона WBC, который WBC вручил Эстраде взамен чемпионского.
Напомним, бой, состоявшийся в США 14 марта этого года, прошел все 12 раундов. Эстрада победил раздельным решением судей и взял реванш у Гонсалеса за поражение в 2012 году, когда Роман победил по очкам.
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